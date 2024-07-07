البحر الأحمر.. هجمات الحوثي تشهد تراجعاً ملحوظاً و«أسبيدس» تدمر مسيرتين وصفها بالخطوات الجنونية .. ضربات مركزي عدن تشعل فتيل غضب (سيّد الحوثيين) وتدفعه لمهاجمة السعودية والكشف عن خياراته للرد وخبر غير سار لمؤتمر صنعاء واشنطن تنسق مع مسقط بخصوص إعتقالات الحوثيين مارب برس ينشر توقعات الطقس للساعات القادمة.. ومركز الأرصاد يحذر ..أمطار ورياح في هذه المحافظات المبعوث الأممي يدعو إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم ويقول إن مفاوضات مسقط شهدت انفراجة مهمة عيدروس الزبيدي يدعو الى موقف دولي حازم تجاه الحوثيين ويبلغ بريطانيا عن تشكيل فريق تفاوضي من قبل مجلس القيادة استعداداً لمفاوضات قادمة رئيس الأركان : أمن واستقرار الأوطان يرتكز على بناء قوات مسلحة صلبة تتجسد فيها الوحدة الوطنية وتضم كل مكونات أبناء الشعب وولاؤها وانتماؤها للوطن ذمار تدعو الى توحيد الصف الجمهوري وتؤكد وقوفها الكامل مع الشرعية ومساندة المعركة الوطنية الموت يفجع الديوان الملكي السعودي وزير الأوقاف يعلن انتهاء أزمة حجاج اليمن العالقين في الأراضي المقدسة
أفادت الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها تنسق مع سلطة عمان، بشأن عدد من القضايا منها “اعتقالات الحوثيين غير المشروعة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية”.
جاء ذلك، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر حساب مكتبها للشرق الأدنى على منصة "إكس"، رصده “مارب برس”، قالت فيه إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، "تيم ليندركينغ"، التقى بالسفير العماني في واشنطن، "موسى حمدان".
وطبقاً للبيان، ناقش "ليندركنيغ" مع السفير العماني، الهجمات الحوثية التي وصفتها الخارجية الأمريكية بـ"المتهورة" على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي قالت إنها “تعرض عملية السلام للخطر”.
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" سيواصل مناقشته مع الشركاء في "السعودية وسلطنة عمان" بشأن اعتقالات الحوثيين الأخيرة لموظفين أممين وهجمات البحر الأحمر.
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها واطلع عليه "مارب برس" يسافر المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وقال البيان إن المبعوث الأمريكي سيواصل "المناقشات مع الشركاء بشأن اعتقالات الحوثيين الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية الدولية".
كما سيناقش "الجهود المبذولة لضمان الوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة".
وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الاعتقالات والهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب تهدد التقدم نحو التوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة