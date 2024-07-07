واشنطن تنسق مع مسقط بخصوص إعتقالات الحوثيين

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أفادت الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها تنسق مع سلطة عمان، بشأن عدد من القضايا منها “اعتقالات الحوثيين غير المشروعة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية”.

جاء ذلك، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر حساب مكتبها للشرق الأدنى على منصة "إكس"، رصده “مارب برس”، قالت فيه إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، "تيم ليندركينغ"، التقى بالسفير العماني في واشنطن، "موسى حمدان".

وطبقاً للبيان، ناقش "ليندركنيغ" مع السفير العماني، الهجمات الحوثية التي وصفتها الخارجية الأمريكية بـ"المتهورة" على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي قالت إنها “تعرض عملية السلام للخطر”.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" سيواصل مناقشته مع الشركاء في "السعودية وسلطنة عمان" بشأن اعتقالات الحوثيين الأخيرة لموظفين أممين وهجمات البحر الأحمر.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية نشرته على موقعها واطلع عليه "مارب برس" يسافر المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن "تيم ليندركينغ" هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وقال البيان إن المبعوث الأمريكي سيواصل "المناقشات مع الشركاء بشأن اعتقالات الحوثيين الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية الدولية".

كما سيناقش "الجهود المبذولة لضمان الوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن الاعتقالات والهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب تهدد التقدم نحو التوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة