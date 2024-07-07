مارب برس ينشر توقعات الطقس للساعات القادمة.. ومركز الأرصاد يحذر ..أمطار ورياح في هذه المحافظات

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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توقعت مؤشرات الأرصاد الجوية، الأحد 7 يوليو/تموز 2024م، تحسن فرص هطول الأمطار الرعدية يوم غد الاثنين، على المناطق الجبلية وسط وشمال اليمن.

وتشير توقعات نماذج الطقس العددية تابعها "مارب برس"، إلى نشاط رعدي ممطر على شكل اخدود يمتد من شمال لحج جنوب البلاد، إلى مناطق شمال غرب صعدة شمال البلاد، مروراً بتعز وإب والمحويت.

ومن المتوقع أن تنشط الامطار الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء من يوم غد الاثنين على مناطق متفرقة في إب وتعز والمحويت وريمة وذمار وصنعاء وشرق الحديدة وشرق حجة وغرب عمران وشمال لحج وشمال أبين وجنوب الضالع وجنوب البيضاء وجنوب وشرق شبوة مع نشاط لخلايا متفرقة جنوب وشرق حضرموت.

في السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد طقس غائم جزئياً إلى غائم مع امكانية هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات (شمال لحج، تعز، اب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء وتمتد شرقاً إلى البيضاء ومرتفعات أبين وشبوه وحضرموت والمهرة).

وفي نشرته اليومية، اطلع عليها “مارب برس”، توقع المركز أمطار متوسطة على أجزاء من المحويت وعمران وحجه وصعده وسهل تهامة في فترتى الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية، يتوقع المركز الوطني أجواء غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً، حارة ورطبة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (35 – 40 درجة مئوية)، وسرعة الرياح شديدة جداً على ارخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 55 عقدة، ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية مثيرة للأتربة والرمال.

وأشار إلى أن جو صحو إلى غائم جزياً ستشهده المناطق الصحراوية، مغبر نسبياً شديد الحرارة نهاراً وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين (39 - 45 درجة مئوية)، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى شديدة السرعة مثيرة للأتربة والرمال وتسبب التدني في مدى الرؤية الأفقية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد أو قطع ممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية، منبها سائقي المركبات ومن ليدهم امراض صدرية في المناطق الصحراوية من الغبار والاتربة المثارة، وحذر أيضاً سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية أِو الضباب والأمطار