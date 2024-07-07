‏رئيس الأركان : أمن واستقرار الأوطان يرتكز على بناء قوات مسلحة صلبة تتجسد فيها الوحدة الوطنية وتضم كل مكونات أبناء الشعب وولاؤها وانتماؤها للوطن

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية، من التدريب والكفاءة العالية على طريق بناء وتحديث مؤسسة وطنية دفاعية وفق أسس صحيحة بما يعزز جاهزينها وقدراتها للاضطلاع بواجباتها الدستورية بمهارة واقتدار وجاهزية.

مؤكدا أن أمن واستقرار الأوطان يرتكز بدرجة أساسية على بناء قوات مسلحة صلبة تتجسد فيها الوحدة الوطنية وتضم كل مكونات وفئات أبناء الشعب ويكون ولاؤها وانتماؤها للوطن ودستوره وثوابته وهويته.

وأشار رئيس هيئة الأركان خلال حضوره،اليوم، فعالية تدشين الدورة الأولى قادة ألوية، التي تنظمها هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع، إلى أهمية التدريب والتأهيل والإعداد لبناء جيش قوي ورفع كفاءة منتسبيه علميا ومعرفيا في مختلف المستويات والتخصصات بما يتواكب مع تطورات وفنون الحرب الحديثة، ويلبي الاحتياج الميداني ومقتضيات المرحلة.

ونقل الفريق بن عزيز، للقادة ومنتسبي الدورة تحايا فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وتحايا أخوانه أعضاء المجلس ومعالي وزير الدفاع..

مؤكدا اهتمام القيادة العليا وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ببناء وتطوير المؤسسة العسكرية ودعم البرامج والخطط التدريبية والتأهيلية واستعادة صروح ومؤسسات ومراكز صناعة جيل متسلح بالعلوم والمعرفة والمهارة.

كما أشاد رئيس الأركان بنجاحات هيئة التدريب والتأهيل في تخريج الدفعات المستمرة التي تمثل روافدا نوعية للقوات المسلحة، حاثا على مضاعفة الجهود في معركة البناء والاعداد النوعي الذي يلبي متطلبات المعركة الوجودية العروبية التي تخوضها القوات المسلحة لاستعادة الدولة ومواجهة مليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني والجماعات الإرهابية على امتداد تراب الجمهورية اليمنية.

متمنيا لمنسوبي الدورة التوفيق والنجاح، موجها لهم بالحرص والانضباط العلمي والتحصيل العلمي الجيد لاكتساب المعارف والمهارات.

من جهته، أوضح نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، أن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها، وتأتي ضمن الخطط التدريبية التي تنفذها الهيئة بدعم ورعاية قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

حضر الفعالية، رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، وعددا من مدراء وزارة الدفاع.