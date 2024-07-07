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الموت يفجع الديوان الملكي السعودي

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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صدر اليوم عن الديوان الملكي السعودي بيان نعى فيه وفاه الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود. 

«بيان من الديوان الملكي»

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 1446/1/2هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

 
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