وزير الأوقاف يعلن انتهاء أزمة حجاج اليمن العالقين في الأراضي المقدسة

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد وزير الأوقاف والارشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، انتهاء أزمة حجاج بلادنا العالقين في الأراضي المقدسة، التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية جراء قرصنتها لطائرات الحجاج بمطار صنعاء الدولي.

وتقدم الوزير بجزيل الشكر والتقدير "لاهتمام قيادتنا السياسية ومتابعتها ولتعاون الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ولموظفي قطاع الحج والعمرة واللجان الميدانية لبعثة الحج اليمنية، والمنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج على جهودهم وتفانيهم في رعاية وخدمة حجاج بلادنا حتى عودة آخر حاج" .

بدوره أوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، الدور الذي قامت به بعثة الحج اليمنية من رعاية كاملة للحجاج العالقين وترتيب مساكن لهم بمكة المكرمة وتوفير خدمات الإعاشة والنقل والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات، والتنسيق مع الأشقاء السعوديين لترتيب عودة من رغب منهم السفر جوًا إلى عدن أو برًا إلى صنعاء.

وبين وكيل قطاع الحج والعمرة بأنه بعد أن غادر قرابة ألف من حجاج صنعاء العالقين ولم يبق إلا قرابة ٣٧ حاجا قامت المليشيات الحوثية في الأمس على استحياء بإرسال طائرة لإعادتهم لتحسين صورتها أمام العالم..مثمنًا الجهود المشكورة للأشقاء في المملكة العربية السعودية على تعاونهم وتذليل الصعوبات أمام الحجاج وتسهيل إجراءات عودتهم.