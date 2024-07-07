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توقيت مباريات نصف نهائي كأس أمم أوروبا

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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المباريات بتوقيت مكة المكرمة

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