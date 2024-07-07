أول مشاركة عسكرية لفرقاطة يونانية جديدة ضد الحوثيين

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الدفاع اليونانية يوم الأحد إن الفرقاطة اليونانية بسارا المشاركة في عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية ممرات السفن في البحر الأحمر أسقطت طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على سفينة تجارية.

و هذه أول مشاركة لفرقاطة بسارا في البحر الأحمر ، قبالة اليمن ، منذ أن حلت محل هيدرا مؤخرا.

ووفقا لهيئة الأركان العامة التابعة للدفاع الوطني اليوناني ، فإن الفرقاطة استخدمت كل من نظامها المضاد للطائرات المسيرة وبنادقها الآلية في الاشتباك مع أربع مسيرات جوية، لتسقط طائرتين مسيرتين، وتجبر طائرتين أخريين على الفرار."

وأتى الحادث بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس دندياس والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل للفرقاطة بسارا في ميناء جيبوتي.

إلى ذلك، ذكر الجيش الأمريكي أنه دمر موقع رادار حوثي مدعوم من إيران في اليمن، والذي جرى التعرف عليه بأنه يمثل خطرا لقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.