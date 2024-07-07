أول مشاركة عسكرية لفرقاطة يونانية جديدة ضد الحوثيين حكومة بريطانيا الجديدة تعلن عن أول اجراء يخص المهاجرين غير الشرعيين صور نساء يمنيات في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية شاهد.. اليمن بعدسة سويدية من أفشل مفاوضات مسقط الأخيرة؟.. مسئول يتحدث عن ''اختراقات مهمة'' ويكشف عن جولة قادمة البرازيل تودع كوبا أمريكا بركلات الترجيح عادة سنوية في الكعبة المشرفة يشارك فيها 159 شخصا السعودية تعلن إرسال قوات عسكرية إلى القطاع .. هل تتخلى مصر عن رفضها المشاركة في قوة عربية في غزة أمام أنظار أردوغان وزوجته ومسعود أوزيل.. هولندا تطيح بتركيا من كأس أمم أوروبا خطفها من ريال مدريد.. ليفربول يقترب من حسم صفقة كبري
أعلنت وزارة الدفاع اليونانية يوم الأحد إن الفرقاطة اليونانية بسارا المشاركة في عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية ممرات السفن في البحر الأحمر أسقطت طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على سفينة تجارية.
و هذه أول مشاركة لفرقاطة بسارا في البحر الأحمر ، قبالة اليمن ، منذ أن حلت محل هيدرا مؤخرا.
ووفقا لهيئة الأركان العامة التابعة للدفاع الوطني اليوناني ، فإن الفرقاطة استخدمت كل من نظامها المضاد للطائرات المسيرة وبنادقها الآلية في الاشتباك مع أربع مسيرات جوية، لتسقط طائرتين مسيرتين، وتجبر طائرتين أخريين على الفرار."
وأتى الحادث بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس دندياس والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل للفرقاطة بسارا في ميناء جيبوتي.
إلى ذلك، ذكر الجيش الأمريكي أنه دمر موقع رادار حوثي مدعوم من إيران في اليمن، والذي جرى التعرف عليه بأنه يمثل خطرا لقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.