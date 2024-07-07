حكومة بريطانيا الجديدة تعلن عن أول اجراء يخص المهاجرين غير الشرعيين صور نساء يمنيات في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية شاهد.. اليمن بعدسة سويدية من أفشل مفاوضات مسقط الأخيرة؟.. مسئول يتحدث عن ''اختراقات مهمة'' ويكشف عن جولة قادمة البرازيل تودع كوبا أمريكا بركلات الترجيح عادة سنوية في الكعبة المشرفة يشارك فيها 159 شخصا السعودية تعلن إرسال قوات عسكرية إلى القطاع .. هل تتخلى مصر عن رفضها المشاركة في قوة عربية في غزة أمام أنظار أردوغان وزوجته ومسعود أوزيل.. هولندا تطيح بتركيا من كأس أمم أوروبا خطفها من ريال مدريد.. ليفربول يقترب من حسم صفقة كبري البرازيل تودّع من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام الأوروغواي
أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الأحد، اعتزامها الإفراج المشروط عن عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا ضمن قائمة الترحيل إلى رواندا بعد الغاء (اتفاقية تنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية).
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، أنه تقرر رسميا الغاء اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن كان مقررا إبعادهم خلال الأسبوع الذي تلا اجراء الانتخابات التشريعية.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القول إن "الاتفاقية لم تكن رادعة للمهاجرين غير الشرعيين لأنها لن تتمكن من ترحيل سوى واحد في المئة من الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد في قوارب الصيد".
ومن جانبها كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ أبريل الماضي استعدادا لترحيلهم إلى رواندا يبلغ 220 شخصا.