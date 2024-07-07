حكومة بريطانيا الجديدة تعلن عن أول اجراء يخص المهاجرين غير الشرعيين

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الأحد، اعتزامها الإفراج المشروط عن عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا ضمن قائمة الترحيل إلى رواندا بعد الغاء (اتفاقية تنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية).

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان، أنه تقرر رسميا الغاء اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن كان مقررا إبعادهم خلال الأسبوع الذي تلا اجراء الانتخابات التشريعية.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القول إن "الاتفاقية لم تكن رادعة للمهاجرين غير الشرعيين لأنها لن تتمكن من ترحيل سوى واحد في المئة من الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد في قوارب الصيد".

ومن جانبها كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ أبريل الماضي استعدادا لترحيلهم إلى رواندا يبلغ 220 شخصا.