صور نساء يمنيات في ساحة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية

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نظمت الرابطة الانسانية للحقوق بالشراكة مع تحالف نساء لأجل السلام في اليمن، في ساحة الامم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، معرضاً مصوراً لجرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني ضد المرأة اليمنية.
واحتوى المعرض الذي اقيم على هامش انعقاد الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الانسان تحت عنوان (اخذوا مني كل شيء)، عشرات الصور التي توثق جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية بحق النساء في اليمن ومنها القتل والاختطاف والتعذيب في المعتقلات والاخفاء القسري.
وهدف المعرض، الى تذكير العالم بالمآسي اليومية التي تشهدها المرأة في اليمن ومنها تشكيل جهاز أمني خاص لإقتحام منازل النساء واعتقالهن واصدار احكام الإعدام بحق عدد من النساء المختطفات، وسعي المليشيات لتدمير مكانة وحياة النساء المخفيات في السجون وبث الرعب في نفوس كل امرأة يمنية لا تعمل معهم .