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شاهد.. اليمن بعدسة سويدية

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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جانب من الصور الفوتوغرافية التي تم عرضها في قاعة المعارض الملحقة بجامع تقسيم في مدينة #إسطنبول التركية تحت عنوان: #اليمن_بعدسة_سويدية للمصور والطبيب السويدي #بيورن_فينغرين.  

المعرض نظمته مؤسسة توكل كرمان

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