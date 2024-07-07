شاهد.. اليمن بعدسة سويدية

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جانب من الصور الفوتوغرافية التي تم عرضها في قاعة المعارض الملحقة بجامع تقسيم في مدينة #إسطنبول التركية تحت عنوان: #اليمن_بعدسة_سويدية للمصور والطبيب السويدي #بيورن_فينغرين.
المعرض نظمته مؤسسة توكل كرمان