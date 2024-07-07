من أفشل مفاوضات مسقط الأخيرة؟.. مسئول يتحدث عن ''اختراقات مهمة'' ويكشف عن جولة قادمة

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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انتهت، امس السبت جولة المفاوضات الأخيرة، في مسقط بين وفد الحكومة الشرعية و ميليشيا الحوثي، وقد فشلت تلك المفاوضات في ابرام اي صفقة تبادل للاسرى والمعتقلين.

واتهمت مصادر في الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بالعمل على إفشال أي عملية تبادل خلال هذه الجولة.

وانطلقت جولة التفاوض الاخيرة في 30 يونيو الفائت، واستمرت حتى امس السبت، دون نتائج.

في هذا السياق أعلن وكيل وزارة حقوق الانسان، ماجد فضائل، اختتام مشاورات مسقط التي انطلقت الأسبوع الماضي بين الفريق الحكومي وميليشيا الحوثي، على أن تعقد جولة تكميلية خلال شهرين.

وقال فضائل، وهو المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي، إن الجولة التاسعة للمشاورات بشأن المحتجزين والمعتقلين التي احتضنتها العاصمة العمانية مسقط خلال الأيام الماضية، اختتمت السبت.

وأشار في منشور على منصة إكس الى أن المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسراً، على أن تعقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي الى اليمن.

وأضاف أن ميلشيا الحوثي هي من عملت على افشال أي تبادل في هذه الجولة كونهم لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم وزن، بحسب تعبيره.

وشكر فضائل الأشقاء في سلطنة عمان على تسهيل انعقاد هذه الجولة، كما شكر مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتهم لهذه الجولة.