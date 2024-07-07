من أفشل مفاوضات مسقط الأخيرة؟.. مسئول يتحدث عن ''اختراقات مهمة'' ويكشف عن جولة قادمة البرازيل تودع كوبا أمريكا بركلات الترجيح عادة سنوية في الكعبة المشرفة يشارك فيها 159 شخصا السعودية تعلن إرسال قوات عسكرية إلى القطاع .. هل تتخلى مصر عن رفضها المشاركة في قوة عربية في غزة أمام أنظار أردوغان وزوجته ومسعود أوزيل.. هولندا تطيح بتركيا من كأس أمم أوروبا خطفها من ريال مدريد.. ليفربول يقترب من حسم صفقة كبري البرازيل تودّع من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام الأوروغواي آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين 3 قادة دول أفريقية يعلنون توحدها ضمن دول الساحل وتحالف جديد اغتيال مسؤول كبير في منظومة صواريخ حزب الله
ودعت البرازيل، امس السبت بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم (كوبا امريكا 2024) بعد خسارتها أمام الأورغواي بركلات الترجيح باربعة اهداف مقابل هدفين، بعد تعادلهما في شوطي المباراة بدون أهداف.
واحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعال السلبي دون اهداف في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.
وسجل منتخب أوروجواي أربع ركلات بنجاح عن طريق فيديريكو فالفيردي، ورودريجو بينتانكور، ودي أراسكايتا، ومانويل أوجارتي، بينما سجلت البرازيل عن طريق أندريس بيريرا وجابرييل مارتينيلي، ليودع منتخب السيليساو بطولة كوبا أمريكا.
وسيواجه المنتخب الأوروغواياني، في نصف النهائي، نظيره الكولومبي الذي فاز على منتخب بنما بخماسية.
ويتقاسم منتخب أوروغواي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مع نظيره الأرجنتيني، برصيد 15 لقبا لكل منهما.