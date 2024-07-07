البرازيل تودع كوبا أمريكا بركلات الترجيح

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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ودعت البرازيل، امس السبت بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم (كوبا امريكا 2024) بعد خسارتها أمام الأورغواي بركلات الترجيح باربعة اهداف مقابل هدفين، بعد تعادلهما في شوطي المباراة بدون أهداف.

واحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعال السلبي دون اهداف في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وسجل منتخب أوروجواي أربع ركلات بنجاح عن طريق فيديريكو فالفيردي، ورودريجو بينتانكور، ودي أراسكايتا، ومانويل أوجارتي، بينما سجلت البرازيل عن طريق أندريس بيريرا وجابرييل مارتينيلي، ليودع منتخب السيليساو بطولة كوبا أمريكا.

وسيواجه المنتخب الأوروغواياني، في نصف النهائي، نظيره الكولومبي الذي فاز على منتخب بنما بخماسية.

ويتقاسم منتخب أوروغواي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة مع نظيره الأرجنتيني، برصيد 15 لقبا لكل منهما.