أمام أنظار أردوغان وزوجته ومسعود أوزيل.. هولندا تطيح بتركيا من

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أطاح المنتخب الهولندي بنظيره التركي من الدور ربع النهائي لبطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة في ألمانيا، بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت.
وضع المدافع التركي صامت أكايدن بلاده في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.
ويدافع عن صاحب "الإشارة المثيرة" للجدل ولكن منتخب "الطواحين" الهولندية تمكن من قلب الطاولة على نظيره التركي أمام أنظار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولاعب المنتخب الألماني السابق، مسعود أوزيل، بإحرازه هدفين متتاليين، الأول أحرزه المدافع الهولندي ستيفان دي فري في الدقيقة 70، بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع التركي ميرت مولدر خطأ في مرماه عند الدقيقة 76 من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.
وضرب المنتخب الهولندي موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلب بدوره على نظيره السويسري، بركلات الترجيح (5-3) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من يوم السبت، على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف