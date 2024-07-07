خطفها من ريال مدريد.. ليفربول يقترب من حسم صفقة كبري

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يقترب ليفربول الانجليزي، من خطف صفقة من العيار الثقيل من نظيره ريال مدريد، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويأمل ريال مدريد في انهاء اتفاقه من أجل ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد المقرر لها منتصف أغسطس.
رابيو يقترب من ريال مدريد وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن ريال مدريد يسعي بشدة للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من بينها ضم اللاعب رابيو نجم يوفنتوس الايطالي.
ويذكر أن ريال مدريد استطاع التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق خلال الميركاتو الصيفي الحالي