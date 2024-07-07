اغتيال مسؤول كبير في منظومة صواريخ حزب الله

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ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان أن استهداف سيارة بمسيرة إسرائيلية في بلدة شعث بقضاء بعلبك، شرقي لبنان، أدى إلى مقتل شخص.
وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي قد نفذ بصاروخ أطقته مسيرة على سيارة عند مفترق بلدة شعث بمنطقة البقاع.
وكشفت أن المستهدف بالضربة الإسرائيلية هو عضو في حزب الله اللبناني يدعى ميثم العطار.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال استهدفت مهندسا كبيرا في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في لبنان.
وتصاعدت حدة التوترات بين حزب الله وإسرائيل في الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب واسعة قد تشعل نزاعا إقليميا