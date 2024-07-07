واتساب يغير شارة التحقق الخضراء للون الأزرق لهؤلاء المستخدمين.. تفاصيل

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يعد واتساب تطبيق المراسلة المفضل للغالبية العظمى من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ليس الأفراد فقط هم الذين يستخدمون التطبيق للتواصل، حيث يعد التطبيق المملوك لـ ميتا أيضًا التطبيق الأكثر تفضيلاً عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع الشركات.

سواء كانت العلامات التجارية للملابس أو شركات الأغذية أو شركات السيارات، تتفاعل الشركات مع عملائها عبر تطبيق المراسلة الفورية للإجابة على الاستفسارات ومعالجة المشكلات، وللسماح لهذه الشركات بالتميز والتأكد من صحتها، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة علامة اختيار خضراء موضوعة بجوار اسم القنوات التي تم التحقق منها للسماح للمستخدمين بالتعرف عليها.

وفي تقرير حديث صادر عن WABetaInfo، يخطط واتساب لاستبداله بعلامة اختيار مختلفة مع WhatsApp beta لتحديث Android 2.23.20.18، وبحسب ما ورد كشفت لقطة شاشة تمت مشاركتها أن التطبيق المملوك للموقع يعمل على استبدال شارة التحقق الخضراء بعلامة اختيار زرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن عملاق التكنولوجيا يريد جعل شارات التحقق متسقة عبر جميع منصات ميتا، على غرار علامات الاختيار الزرقاء على فيسبوك وانستجرام حاليًا، يختبر واتساب هذا التغيير علنًا ويمكن لبعض مستخدمي النسخة التجريبية رؤية التحديث الجديد.

وفقًا للقطة الشاشة، سيقوم واتساب بمحاذاة الأيقونة مع علامة ميتا التجارية وإنشاء تجربة موحدة عبر منصات ميتا الأخرى عن طريق تغيير لون شارة التحقق الحالية إلى اللون الأزرق.

وتقديم علامة الاختيار الزرقاء الجديدة سيظل بمثابة علامة على الأصالة، مما يضمن للمستخدمين أنهم يتفاعلون مع القنوات أو الشركات التي تم التحقق منها، يهدف تطوير علامة الاختيار الزرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها إلى تعزيز ثقة المستخدم وتقليل مخاطر انتحال الهوية.

اعتبارًا من الآن، أصبحت هذه الميزة الجديدة متاحة لعدد قليل من مستخدمي النسخة التجريبية الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام اندرويد من متجر جوجل بلاي، ومع ذلك سيتم طرحه قريبًا للمستخدمين الآخرين في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.