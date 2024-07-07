موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024

الأحد 07 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حسم منتخب هولندا تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على نظيره منتخب تركيا بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على الملعب الأولمبي بمدينة برلين، فى ختام مباريات دور الربع النهائي لمنافسات بطولة أمم أوروبا " يورو 2024 ".

وبهذه النتيجة ضرب منتخب هولندا موعدا لقمة نارية مع منتخب انجلترا في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما يجمع نصف النهائي الآخر فرنسا مع إسبانيا.

في المقابل، فاز منتخب إنجلترا على حساب نظيره سويسرا بركلات الجزاء بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا

وتقام مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024 في العاشرة من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري.

هولندا ضد تركيا

تقدمت تركيا أولا عبر اللاعب أكايدين في الدقيقة 35 من عمر اللقاء من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من نجم ريال مدريد أردا جولر.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 70 سجل منتخب هولندا هدف التعادل عبر اللاعب ستيفان دي فري.

وفي الدقيقة 75 عاد الطواحين للمباراة بريمونتادا مثيرة، مسجلا الهدف الثاني عبر جاكبو، ولكن الهدف احتُسب لميريت مولدر عن طريق الخطأ في مرماه.