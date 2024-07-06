صنعاء..مليشيات الحوثي تقتحم منزل مسؤولاً في الشرعية وتطرد ساكنيه بقوة السلاح

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 132

اقتحمت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، منزل محافظ البنك المركزي، احمد احمد غالب المعبقي في العاصمة المختطفة صنعاء.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، عن مصادر مطلعة بان المليشيات الحوثية الارهابية، اقتحمت المنزل بعدد من الاطقم العسكرية، وقامت بترويع سكانه وجيرانه وطردهم بالقوة، في امتداد لممارساتها الاجرامية ضد كل من يرفض نهجها الطائفي، وانقلابها المشؤوم وحربها العبثية ضد ابناء الشعب اليمني.