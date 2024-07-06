صنعاء..مليشيات الحوثي تقتحم منزل مسؤولاً في الشرعية وتطرد ساكنيه بقوة السلاح

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اقتحمت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، منزل محافظ البنك المركزي، احمد احمد غالب المعبقي في العاصمة المختطفة صنعاء.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، عن مصادر مطلعة بان المليشيات الحوثية الارهابية، اقتحمت المنزل بعدد من الاطقم العسكرية، وقامت بترويع سكانه وجيرانه وطردهم بالقوة، في امتداد لممارساتها الاجرامية ضد كل من يرفض نهجها الطائفي، وانقلابها المشؤوم وحربها العبثية ضد ابناء الشعب اليمني.