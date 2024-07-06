مشاورات مسقط بشأن الأسرى تنتهي بالفشل وستون يوما قادمة هي فاصل لموعد الجولة الجديدة

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد مرثون تفاوضي دام لسبعة أيام في العاصمة العمانية مسقط اختُتمت، اليوم السبت، الجولة التاسعة من مشاورات الأسرى بين الوفد الحكومي ووفد مليشيا الحوثي .

النهايه التي خرجت بها مشاورات مسقط ترسم فشلها بسبب تعنت المليشيات الحوثية وعدم التعاطي بجدية مع ملف تبادل الاسرى.

وأفاد وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في مفاوضات مسقط ماجد فضائل، على منصة " إكس" رصدها مأرب برس" بأن المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرًا.

وأكد فضائل، أنه تم الاتفاق على عقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين، يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

دون الافصاح عن مكان الجولة الجديدة من المشاورات.

ووجّه عضو الوفد الحكومي الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على تسهيل انعقاد هذه الجولة وإنجاحها، كما شكر مكتب المبعوث الأممي لليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتهم لهذه الجولة.