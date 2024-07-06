رجل أعمال مهدَّد بالإعدام في سجن مخابراتي تابع للمليشيات بصنعاء مع مجموعة من أقاربه مشاورات مسقط بشأن الأسرى تنتهي بالفشل وستون يوما قادمة هي فاصل لموعد الجولة الجديدة من هو الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان؟ مقرّبة من وزير حوثي.. تعرّف على الزينبيّة رقم (11) التي تعمل ضمن التنظيم السري الداعم لمليشيات الحوثي داخل المنظمات والصناديق الدولية قادة دول الخليج يتسابقون لتهنئة رئيس إيران الجديد مارب برس يرصد أحوال لطقس المتوقع خلال الساعات القادمة.. أمطار غزيرة وارتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق تعرف على تفاصيل نظام التأمينات الجديد في المملكة العربية السعودية فرنسا في ورطة : أقصى اليمين أو فوضى سياسية ... خيارات لا ثالث لها مقاومة مديريات شرق صنعاء تنظم مهرجانًا جماهيريًا بمأرب لدعم الجيش والأمن حالة من عدم الإستقرار للعملة اليمنية.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء
بعد مرثون تفاوضي دام لسبعة أيام في العاصمة العمانية مسقط اختُتمت، اليوم السبت، الجولة التاسعة من مشاورات الأسرى بين الوفد الحكومي ووفد مليشيا الحوثي .
النهايه التي خرجت بها مشاورات مسقط ترسم فشلها بسبب تعنت المليشيات الحوثية وعدم التعاطي بجدية مع ملف تبادل الاسرى.
وأفاد وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في مفاوضات مسقط ماجد فضائل، على منصة " إكس" رصدها مأرب برس" بأن المشاورات حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرًا.
وأكد فضائل، أنه تم الاتفاق على عقد جولة تكميلية قادمة خلال شهرين، يسبقها تبادل كشوفات المحتجزين والمختطفين والتقارب حولها برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
دون الافصاح عن مكان الجولة الجديدة من المشاورات.
ووجّه عضو الوفد الحكومي الشكر للأشقاء في سلطنة عمان على تسهيل انعقاد هذه الجولة وإنجاحها، كما شكر مكتب المبعوث الأممي لليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتهم لهذه الجولة.