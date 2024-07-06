قادة دول الخليج يتسابقون لتهنئة رئيس إيران الجديد

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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وجه قادة دول خليجية، السبت، التهاني، إلى الإصلاحي الإيراني، مسعود بزشكيان، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وفق بيانات رسمية.

وفاز المرشح الإصلاحي، وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع للبلاد.

وعقب فوز بالانتخابات، أعلن في بيان "مد يد الصداقة لجميع الإيرانيين".

وبعث عاهل السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الإيراني الجديد، متمنيا له "التوفيق والسداد والاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد (واس).

كما قدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة أعرب خلالها "أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم"، وفق "واس"

وأكد حرصه على "تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، وتخدم المصالح المشتركة".

وهنأ رئيس الإمارات، بزشكيان، عبر تغريدة بمنصة إكس، وتمنى له "التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها"، متطلعا للعمل معه لما فيه الخير للبلدين والشعبين.

وغرد أمير قطر، بدوره، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا: "خالص التهاني للدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتمنى له "كل التوفيق في خدمة بلاده نحو مزيد من الازدهار والنماء، بما يعود بالنفع على منطقتنا والعالم، والتقدم والرخاء للجمهورية الإيرانية حكومة وشعبا".

كما بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقيتي تهئنة إلى بزشكيان، متمنيين له ولإيران مزيد من التقدم، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وبعث سلطان عمان، هيثم بن طارق ببرقية تهنئة أيضا إلى بزشكيان وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وكان المرشح المحافظ سعيد جليلي أقر بخسارته أمام منافسه الإصلاحي بزشكيان في الانتخابات، داعيا في تصريح تلفزيوني إلى مساعدة الرئيس المنتخب الجديد بكل الوسائل.

وانطلقت، أمس الجمعة، عملية التصويت في الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة الإيرانية بين المرشحين الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/ أيار الماضي.