مارب برس يرصد أحوال لطقس المتوقع خلال الساعات القادمة.. أمطار غزيرة وارتفاع في درجات الحرارة في هذه المناطق

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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توقعت مؤشرات الأرصاد الجوية، السبت 6 يوليو/تموز 2024م، أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمرتفعات الجنوبية والوسطى وهضبة حضرموت، في حين ستكون متوسطة إلى خفيفة في المرتفعات الشمالية والأحواض الجبلية.

وطبقًا لنماذج الطقس العددية، تابعها “مارب برس”، تشير التوقعات إلى احتمال نشاط الأمطار الرعدية خلال فترتي الظهيرة وما بعد الظهيرة من يوم غد الأحد على مناطق (شمال وغرب أبين وجنوب البيضاء، ومدينة عتق ومناطق شرق شبوة وجنوب حضرموت).

كما تشير نماذج الطقس إلى احتمال نشاط خلايا رعدية بأمطار متوسطة وخفيفة، خلال فترتي الظهيرة والمساء على (ريمة وإب وشمال لحج وجنوب الحديدة وجنوب تعز وغرب صنعاء وشمال عمران وغرب صعدة وجنوب حجة وغرب ذمار وشرق المحويت).

وشهدت مناطق متفرقة في مديرية عتق مركز محافظه شبوة وأجزاء من مناطق "نوخان وشعب الصحيفة، وحبان جول الحاط" شرق جنوب وشرقي شبوة، ووادي العين جنوب حضرموت، مساء اليوم، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مع بعض الأودية.

في السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، استمرار الأجواء الغير مستقرة والتي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة, أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة و صنعاء).

وفي نشرته اليومية، اطلع عليها “مارب برس”، توقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات (عمران، حجة والمحويت) ومناطق من سهل تهامة.

ويتوقع المركز رياح شديدة جداً على ارخبيل سقطرى تصل سرعتها الى 45عقدة، ومعتدلة الى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر من أجواء حارة على الصحاري والسهول والمناطق الساحلية، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في تلك المناطق ما بين ( 38 - 46) درجة مئوية، داعياً المواطنين إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الاودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية، محذرًا سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الامطار والسحب المنخفضة الكثيفة وينصح بعدم عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول