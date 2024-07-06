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اليمن بعدسة سويدية .. فعالية آسرة تقدمها لليمنيين والعالم مؤسسة توكل كرمان

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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تنظم مؤسسة توكل كرمان اليوم وغدا 6-7 يوليو/تموز 2024 فعالية ومعرضًا للصور بعنوان "اليمن بعدسة سويدية"، بمركز الثقافة والفنون في جامع تقسيم بمدينة إسطنبول في تركيا.

وتهدف الفعالية إلى عرض الجمال الآسر والغنى الثقافي لليمن من خلال عدسة الطبيب السويدي، د.بيورن فينغرين وهو طبيب سويدي معروف بمجموعته الواسعة من الصور الفوتوغرافية التي التقطها في اليمن خلال أربعينيات إلى سبعينيات القرن الماضي.

وسيقدم الدكتور فينغرين خلال الفعالية رؤى حول السياق التاريخي والثقافي للصور، مما يمنح فهمًا أعمق لماضي اليمن وحاضره.

يشار إلى أن الفعالية تسعى لاعادة تقديم اليمن بعيدًا عما خلفته الحرب كبلد غني بثقافته وتاريخه، وبما يدعم اليمنيين في استعادة تلك الصورة المُثلى وتجاوز آثار الصراع.

جدير بالذكر أن مؤسسة توكل كرمان مؤسسة وقفية تسعى لأن تكون نموذجًا عالميًا رائدًا في العمل المدني وبناء السلام من خلال تنمية المجتمعات المحلية، والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء لأخذ دورهن الريادي في مجتمعاتهن مع مراعاة الخصوصية الثقافية لكل مجتمع.

وتعتبر المؤسسة الديمقراطية والحوكمة ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان عوامل أساسية لإحداث تغيير ملموس في حياة الناس وطريقة تفكيرهم

 
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