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توكل كرمان:الديمقراطيات الغربية أصيبت بالعطب بفعل خطاب الكراهية والشعبوية

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن بريطانيا بانتخابها حزب العمال بأغلبية الثلثين تكون قد عادت للتموضع في موقعها الطبيعي والتاريخي في قيادة وعقلنة الديمقراطيات الغربية، لافتة أن أول قرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد سيكون إلغاء إجراء تهجير اللاجئين إلى رواندا.

وأشارت توكل كرمان في حسابها الرسمي على منصة "إكس" إلى أن الديمقراطيات الغربية أصيبت بالعطب بفعل خطاب الكراهية والشعبوية لتيارات المحافظين الصاعدة في أوروبا في الفترة الأخيرة

 
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