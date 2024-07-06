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حالة من عدم الإستقرار للعملة اليمنية.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 06/07/2024، ونلحظ استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية في عدن ومناطق الحكومة الشرعية..

الأسعار في عدن

شراء الدولار               1849

بيع الدولار                  1855

شراء السعودي             484

بيع السعودي               485

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               534

بيع الدولار                 537

شراء السعودي            140.10

بيع السعودي              140.40

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