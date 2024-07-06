حالة من عدم الإستقرار للعملة اليمنية.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 06/07/2024، ونلحظ استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية في عدن ومناطق الحكومة الشرعية..

الأسعار في عدن

شراء الدولار 1849

بيع الدولار 1855

شراء السعودي 484

بيع السعودي 485

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 537

شراء السعودي 140.10

بيع السعودي 140.40