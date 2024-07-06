حالة من عدم الإستقرار للعملة اليمنية.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء

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أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بتاريخ 06/07/2024، ونلحظ استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية في عدن ومناطق الحكومة الشرعية..
الأسعار في عدن
شراء الدولار 1849
بيع الدولار 1855
شراء السعودي 484
بيع السعودي 485
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 140.10
بيع السعودي 140.40