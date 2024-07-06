نجاح أمني جديد في مأرب.. شاهد ضبط كمية مخدرات كانت في طريقها إلى مناطق الحوثيين

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، 190 كجم من الحشيش في إحدى النقاط الأمنية على مداخل المحافظة أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وأشاد مساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى الأكوع، بجهود ضباط وأفراد كافة النقاط الأمنية المنتشرة على مداخل ومخارج المحافظة وبما يحققونه من إنجازات أمنية كبيرة وملموسة ودورهم في إحباط عمليات التهريب المستمرة لمليشيات الحوثي الإرهابية وحماية المجتمع اليمني من سمومها القاتلة.

من جانبه أكد قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبدالله الصبري، جهوزية ضباط وأفراد كافة النقاط الأمنية في محافظة مأرب لإحباط أي محاولات حوثية لتهريب الحشيش والممنوعات وقدرتهم العالية على كشف عمليات التهريب المعقدة وضبطها مهما استخدمت المليشيات من طرق وأساليب للتمويه والتخفي.

بدوره، أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بمأرب العقيد عبدالرزاق الروافي، أن الشحنة المضبوطة مكونة من 190 كجم من الحشيش تم ضبطها على متن شاحنة دينا نوع (إيسوزو) أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية..مشيراً إلى أنه تم التحريز على الكميات المضبوطة وإحالتها مع المتهمين إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.