أول الزعماء العرب المهنئين.. هذا ما قاله الملك سلمان وولي عهده للرئيس الإيراني الجديد

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تلقى رئيس إيران المنتخب مسعود بزشكيان برقيات تهنئة من قادة وزعماء عرب عبّروا فيها عن أمل بلدانهم في مواصلة التعاون مع إيران خدمة للمصالح المشتركة، وأمن استقرار المنطقة والعالم.

وهنأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الرئيس بزشكيان على انتخابه معربا عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وقال الملك سلمان في تهنئته لبزشكيان: "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يسرّنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

كما تمنى الملك لبزشكيان "موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

بدوره، بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس بزشكيان وقال: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق، مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة".

من جهته، هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران.

وعبّر السوداني في برقيته عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحصل بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، متقدما على منافسه سعيد جليلي الذي نال أصوات 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا.