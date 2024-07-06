هولندا.. برلماني يخاطب حكومة بلاده بشأن موظف مختطف في صنعاء صنعاء.. منظمات تابعة للحوثيين متورطة في قضايا اختلاس بأكثر من 2 مليار ريال سفير سابق في اليمن يكشف معلومة تخص مقتل صالح وماذا اخبررو قادة الحوثيين غدا الأحد إجازة رسمية فرنسا تسقط البرتغال بركلات الترجيح وتبلغ نصف نهائي كأس أوروبا حزب الله يشعل الحرب و يهاجم بالمسيرات موقعا للاحتلال.. الجيش الإسرائيلي يعلن الرد على بلدات بجنوب لبنان السعودية تعلن منح الجنسية لعدد من أصحاب هذه التخصصات ومن بلدان عدة حماس تعلن موقفها النهائي من مقترح أميركي لإجراء محادثات إطلاق الرهائن الإسرائيليين في يومه الأول من انتصاره التاريخي .. رئيس حكومة بريطانيا يوقف خطة ترحيل اللاجئين من هو مسعود بزشكيان رئيس إيران الجديد؟
وجّه نائب في البرلمان الهولندي تساؤلات إلى وزير خارجية بلاده بشأن اعتقال مليشيا الحوثي موظفا يعمل في السفارة الهولندية بصنعاء.
وبحسب موقع البرلمان الهولندي "tweedekamer"، فان العضو كاتي بيري وجّه رسالة إلى وزير الخارجية بشأن الخبر المتعلق باعتقال الموظف في السفارة الهولندية، أكرم الأكحلي.
كما طلب البرلماني بيري من وزير الخارجية الإجابة بشكل عاجل بشأن عملية الاعتقال والمعلومات المتوفرة حول سبب اعتقاله، ومكان احتجازه، وإمكانية اتصال الموظف بأسرته والسفارة.
وكانت مليشيا الحوثي اختطفت تربويا وموظفا في السفارة الهولندية عقب اقتحام منزلهما في صنعاء.
وذكرت مصادر أن المليشيا اختطفت أحمد حسين النونو، وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.
وكشفت المصادر أن المليشيا اختطفت أيضا المواطن أكرم الأكحلي، وهو موظف في سفارة هولندا باليمن، عقب عملية مداهمة منزله في شارع إيران بمنطقة حدة، وترفض الإفصاح عن مكان ودوافع اختطافه.
وأدانت الحكومة قيام مليشيا الحوثي باقتحام منزل التربوي أحمد حسين النونو، الرئيس السابق لكنترول وزارة التربية والتعليم، واختطافه في صنعاء.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان، إن الحادثة تؤكد أنه لا أحد في مأمن من ممارساتها العنيفة، حتى أولئك الذين عملوا معها منذ انقلابها، وظل النونو عقب انقلاب المليشيا، وكيلا لوزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً، وأصبح قياديا موالياً لها.
وأشار الوزير إلى استمرار المليشيا في اختطاف اثنين من كبار الخبراء التربويين في اليمن، وهما الدكتور محمد المخلافي والأستاذ مجيب المخلافي، وإخفائهما قسراً منذ تسعة أشهر.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي لإدانة جرائم المليشيا، وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية.