هولندا.. برلماني يخاطب حكومة بلاده بشأن موظف مختطف في صنعاء

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 120

وجّه نائب في البرلمان الهولندي تساؤلات إلى وزير خارجية بلاده بشأن اعتقال مليشيا الحوثي موظفا يعمل في السفارة الهولندية بصنعاء.

وبحسب موقع البرلمان الهولندي "tweedekamer"، فان العضو كاتي بيري وجّه رسالة إلى وزير الخارجية بشأن الخبر المتعلق باعتقال الموظف في السفارة الهولندية، أكرم الأكحلي.

كما طلب البرلماني بيري من وزير الخارجية الإجابة بشكل عاجل بشأن عملية الاعتقال والمعلومات المتوفرة حول سبب اعتقاله، ومكان احتجازه، وإمكانية اتصال الموظف بأسرته والسفارة.

وكانت مليشيا الحوثي اختطفت تربويا وموظفا في السفارة الهولندية عقب اقتحام منزلهما في صنعاء.

وذكرت مصادر أن المليشيا اختطفت أحمد حسين النونو، وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

وكشفت المصادر أن المليشيا اختطفت أيضا المواطن أكرم الأكحلي، وهو موظف في سفارة هولندا باليمن، عقب عملية مداهمة منزله في شارع إيران بمنطقة حدة، وترفض الإفصاح عن مكان ودوافع اختطافه.

وأدانت الحكومة قيام مليشيا الحوثي باقتحام منزل التربوي أحمد حسين النونو، الرئيس السابق لكنترول وزارة التربية والتعليم، واختطافه في صنعاء.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان، إن الحادثة تؤكد أنه لا أحد في مأمن من ممارساتها العنيفة، حتى أولئك الذين عملوا معها منذ انقلابها، وظل النونو عقب انقلاب المليشيا، وكيلا لوزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج في حكومة المليشيا غير المعترف بها دولياً، وأصبح قياديا موالياً لها.

وأشار الوزير إلى استمرار المليشيا في اختطاف اثنين من كبار الخبراء التربويين في اليمن، وهما الدكتور محمد المخلافي والأستاذ مجيب المخلافي، وإخفائهما قسراً منذ تسعة أشهر.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لإدانة جرائم المليشيا، وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية.