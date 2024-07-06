سفير سابق في اليمن يكشف معلومة تخص مقتل صالح وماذا اخبررو قادة الحوثيين

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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وصف السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن،إدموند براون، ميليشيا الحوثي بأنها "مجموعة خبيثة وشوفينية وعنيفة"، تتألّف من "الطغاة واللصوص"، مشيراً إلى أن قادة الحوثيين لا يكترثون لعدد القتلى من الشعب اليمني ويستخدمون ذلك لتحقيق أهدافهم الخاصة.

وكشف براون أن قادة حوثيين أبلغوه نيتهم قتل الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قبل وقت طويل من قيامهم بذلك، وذلك بمجرد أن يتوقف عن أن يكون مفيداً لهم، وفق ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وقال السفير براون، خلال حلقة نقاشية مرئية أقامتها منظمة CEP الدولية المتخصصة في مواجهة الأفكار المتطرفة، إن "الحوثيين ليسوا حركة تحرر بل مجموعة خبيثة وشوفينية وعنيفة للغاية من الطغاة واللصوص".

وأضاف بقوله: "أؤيد بشدة زيادة فرض العقوبات ضد منتهكي المساعدات الإنسانية، لم يتم استخدام العقوبات أو تطبيقها بالشكل الكافي في حالة اليمن".

واستذكر إدموند براون، الذي خدم بلاده سفيراً لدى اليمن خلال الفترة من 2015 – 2017، ما وصفهما بـ"لحظتين من الوضوح الشديد مع كبار القادة الحوثيين". وتابع: "الأولى عندما أخبروني قبل وقت طويل من قيامهم بذلك فعلياً، أنهم كانوا فقط في تحالف مبني على المصلحة مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ولكن بمجرد أن يتوقف عن أن يكون مفيداً لهم سيقتلونه".

اللحظة الثانية التي يتذكرها السفير البريطاني مع القادة الحوثيين عندما "أخبروني أنهم سينتصرون حتماً في اليمن، وفي النهاية قالوا لأنك تهتم ونحن لا، أنتم تحملون هموم الوفيات في اليمن، ونحن لا يهمنا عدد الأشخاص الذين يموتون، وعندما يموت عدد كافٍ سوف تأتون وتتوسلون إلينا لصنع السلام".

وتأتي تصريحات الدبلوماسي البريطاني في وقت تمر فيه عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بمرحلة جمود، جراء تعنت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.