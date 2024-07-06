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غدا الأحد إجازة رسمية

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في العاصمة عدن ان يوم غدا الاحد، الاول من محرم ١٤٤٦هـ اجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م الى جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بشأن اجازة السنة الهجرية الجديدة ١٤٤٦هـ.

ورفعت الوزارة، اجمل التهاني واطيب الامنيات للقيادة السياسية وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية.

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