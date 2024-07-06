فرنسا تسقط البرتغال بركلات الترجيح وتبلغ نصف نهائي كأس أوروبا

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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بلغ المنتخب الفرنسي دور نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم امس الجمعة، عقب فوزه على منتخب البرتغال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضاقي بالتعادل السلبي.

ورغم قوة المباراة التي شهدت العديد من الفرص إلى المنتخبين، لم يتمكنا من التهديف، واستمر الوقت الأصلي والإضافي على إيقاع التعادل السلبي، قبل أن تحسم الديوك الفرنسية التأهل بركلات الترجيح (4-5).

ويلاقي المنتخب الفرنسي في دور نصف نهائي البطولة القارية منتخب إسبانيا المتأهل على حساب ألمانيا بركلات الترجيح أيضا