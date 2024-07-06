من هو مسعود بزشكيان رئيس إيران الجديد؟

السبت 06 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي، صباح اليوم السبت، عن الحصيلة الثامنة والأخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة.

فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفاً و403 أصوات، فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليوناً و538 ألفاً و179 صوتا، بعد فرز 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها. فمن هو مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الجديد؟

طبيب جراح من أصول أذرية، ولد في 29 سبتمبر 1954 بمدينة تبريز، وهو في البرلمان منذ عام 2008. شغل الرئيس الجديد منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس 2001 وأغسطس 2005. وكان قد استُبعد من السباق الرئاسي في العام 2021.

ويدين بزشكيان بالولاء للمؤسسة الدينية الحاكمة، إلا أنه رغم ذلك يدعو إلى تخفيف حدة العلاقات المتوترة مع الغرب والإصلاح الاقتصادي والتحرر الاجتماعي والتعددية السياسية.

كما دعا الإصلاحي مراراً إلى "علاقات بناءة" مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل إخراج إيران من عزلتها.

وكان بزشكيان قد قاد حملته الانتخابية في الأيام الأخيرة برفقة محمد جواد ظريف الذي سعى إلى تقارب إيران مع الدول الغربية خلال السنوات الثماني التي قضاها على رأس وزارة الخارجية.

كذلك انتقد افتقار السلطات للشفافية في قضية مهسا أميني، الشابة التي أثارت وفاتها أثناء توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران، حركة احتجاجات واسعة في أواخر العام 2022.

وقال بزشكيان في تصريحات مؤخرا، إنه منذ 40 عاما، يعمل على السيطرة على وضع الحجاب، لكن الوضع ازداد سوءا.

هزم جليلي يذكر أن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، فاز السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وأحصى مسؤولو الانتخابات حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل بزشكيان منها على ما يزيد عن 17 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت، وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

كما أضافت الوزارة أنه بعد إحصاء مليونين و547 ألف صوت، حصل بزشكيان على مليون و263 ألف صوت، في حين حصل منافسه سعيد جليلي على مليون و244 ألف صوت، بحسب رويترز، إلى أن أظهر الفرز النهائي لجميع الأصوات النتيجة