شابة يمنية تحقق انجازا تاريخيا في بريطانيا ومن معقل المهاجرين اليمنيين وتفوز بعضوية البرلمان البريطاني

الجمعة 05 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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في مدينة شيفيلد معقل المهاجرين اليمنيين فازت اليمنية ابتسام محمد على قائمة حزب العمال كأول مهاجر من أصول يمنية يصل الى البرلمان في خطوة تمثل تطوراً هاماً في حياة اليمنيين في بريطانيا .

ويعد فوز المرشحة البريطانية من أصول يمنية ابتسام محمد الصبيحي، فوزًا تاريخيًا وعلامة فارقة للجالية اليمنية في بريطانيا وللنساء المسلمات العربيات.

وكتبت ابتسام على حسابها بمنصة "إكس ": "شكرًا للجميع في شيفيلد سنترال - أولئك الذين صوتوا لي، وأولئك الذين صوتوا بشكل مختلف، وأولئك الذين بقوا في المنزل - أعدكم بأن أمثلكم جميعًا وأن أكون صوتكم. إنه لشرف وامتياز مطلق أن تكون عضوًا في البرلمان"

وابتسام، المعروفة بنشاطها الاجتماعي والسياسي، قدمت نفسها كمرشحة تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان، وسعت إلى دعم مجتمعها من خلال مبادرات متعددة.

وعكس فوزها الثقة التي وضعتها فيها دائرتها الانتخابية، وهو ما يعد إشارة قوية على قبول التنوع ودعمه في المشهد السياسي البريطاني.

وتخرجت ابتسام من جامعة مرموقة في المملكة المتحدة وعملت في العديد من المنظمات غير الحكومية التي تركز على قضايا حقوق الإنسان والتنمية المجتمعية، ومن خلال تجربتها المهنية الواسعة واستعدادها لخدمة مجتمعها جعلتها المرشحة المثالية لتمثيل حزب العمال في مجلس النواب.

وفي اول تعليق له قال سفير اليمن في بريطانيا ياسين سعيد نعمان أن حزب العمال حقق أمس في الانتخابات البرلمانية العامة في عموم المملكة المتحدة البريطانية فوزاً كاسحاً ( ٤١١ مقعد ) من اجمالي ٦٥٠ مقعد في محلس العموم البريطاني . حزب المحافظين ، الحزب الحاكم من ٢٠١٠ لم يحقق سوى ١١٩ مقعد وخرج الى المعارضة مع الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي فاز ب(٧٠ مقعد) في تطور كبير لتمثيل الحزب في البرلمان .