بن حيدر يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اقتحام منزل المجربي ودور الوساطه ويؤكد دعمه للسلطة المحلية والقضائية بمحافظة مأرب

الجمعة 05 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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استنكر اليوم الشيخ عبدالكريم بن حمد بن حيدر ما صدر من مدير البنك المركزي فرع مارب، حول التحكيم الذي قام به يوم أمس لآل المجربي بخصوص ما تعرض له منزلهم من اقتحام من قبل مدير فرع البنك المركزي جمال الكامل.

وقال بن حيدر في بيان صحفي وصل موقع مارب برس نسخة منه " إننا إذ نستغرب المغالطات التي وردت في البيان الصادر عن مدير البنك ، بخصوص التحكيم، ونود ان نوضح ونؤكد وقوفنا الى جانب السلطات المحلية والقضائية في كافة اجراءاتها وفيما يتعلق بضبط سوق العملة، وتنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني في كل ما يتعلق بهذا الجانب

واضاف البيان " انه تم اللقاء بالأخ جمال الكامل مدير البنك المركزي بمارب قبل التحكيم، وتم المناقشة معه حول الإجراءات التي تمت تجاه شركة المجربي، والأخطاء التي رافقت عملية إغلاق الشركة، من اقتحام للمنزل، وبعد النقاش تم تفويضنا من قبل جمال الكامل للقيام بالتحكيم للمجربي فيما يخص اقتحام الشقة السكنيه ، وذلك في حضور عدد من أعضاء جمعية الصرافين والشخصيات الاجتماعية، ومن بينهم الأخ علي سالم دشلان الغويبي، الذي كان حاضرا وقت اقتحام منزل المجربي، وكان حاضرا أيضا عند اللقاء بمدير فرع البنك المركزي بمارب، وكذلك الأخ هلال الفيشاني، الذي حضر معنا منذ البداية، وشاركنا في التحكيم

وأضاف البيان قائلا "التحكيم الذي حصل، كان لتهدئة النفوس جراء اقتحام منزل المجربي بشكل شخصي من قبل جمال الكامل، أما ما يتعلق بإغلاق شركة المجربي والاجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة، فهي تأخذ مجراها ولا علاقة لها بعملية التحكيم لا من قريب ولا من بعيد ولم يتم الخوض فيها .

كما شدد البيان قائلا " ما قمنا به من تحكيم لأسرة المجربي، هو واجب قمنا به من أجل تهدئة النفوس ورد الاعتبار لهم عن ماقام به مدير البنك ، خصوصا وأن أسرة المجربي وقبائل البيضاء الاعزاء اعتبرت ما حصل من اقتحام منزل المجربي مخالف لكل القوانين والأعراف، ويتنافى مع كل التقاليد اليمنية، ومخالف لتوجيهات البنك المركزي التي لم تعطي الصلاحية لمدير البنك المركزي فرع مأرب باقتحام منزل المجربي وتفتيشه والذي هو من اختصاص الجهات القضائيه .

اضافة الى كون مدير البنك لا يحمل اي صفة قانونيه تخوله بالتفتيش الشخصي لمنزل المجربي .

وأختتم البيان مطالبا بإحترام جهود الوساطه وجهود كل الخيرين الذين يسعون لتهدئة الأوضاع ورأب الصدع في محافظة مارب الحبيبة التي تشهد وضعا استثنيائيا.

كما اكد بن حيدر في بيانه على حقه في رد الاعتبار من كل إساءة تعرض لها مع بقية الرجال الذين رافقوه خلال التحكيم، ورجال قبائل البيضاء الكرام الذين استقبلوهم.