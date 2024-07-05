ندوة سياسية نظمتها مجالس المقاومة بمديريات أرحب همدان وبني الحارث بصنعاء بمحافظة مأرب

الجمعة 05 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أقامت مجالس المقاومة بمديريات، أرحب، همدان، وبني الحارث، اليوم الخميس، ندوة سياسية بمدينة مارب، وبرعاية المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء..

أقيمت الندوة تحت شعار: الجيش والأمن حماة الجمهورية.. والشعب سندا لهم، وذلك ضمن فعاليات إسناد الجيش والأمن والسلطة المحلية

وفي كلمته، رحب عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق، على أهمية الرباط والثبات في المواقع والجبهات، والجهوزية التامة استعدادا لأي طارئ.

وفي الندوة التي شارك فيها عدد كبير من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية والمواطنون من أبناء المديريات الثلاث،ناقش الدكتور عمر ردمان، في ورقته، الواقع السياسي اليمني في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه استعرض الشيخ بكيل الوشاظة تاريخ ميليشيا الحوثي الحافل بنقض العهود والمواثيق، مؤكدا على أهمية الاستعداد والجهوزية التامة، لأن ميليشيا الحوثي لا يمكن أن تخضع لخيارات اليمنيين سوى بلغة القوة التي تفهمها.