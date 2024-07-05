واقع التراث الثقافي الأثري بمحافظة مأرب جديد إصدارات الباحث محمد الحاج ندوة سياسية نظمتها مجالس المقاومة بمديريات أرحب همدان وبني الحارث بصنعاء بمحافظة مأرب وكيل وزارة الأوقاف :الحوثيون في موقف محرج أمام العالم والحجاج العالقين لذا اضطروا للإفراج عن الطائرات المحتجزة لتحسين صورتهم اتفاقيات عسكرية بين السعودية وتركيا ستغير معادلات التسليح العسكري في المنطقة في مجالات المسيرات والفضاء قرار بحظر حركة الدراجات النارية ليلا في هذه المحافظة استئناف الرحلات من والى مطار صنعاء والمقابل الذي تم الاتفاق عليه لإطلاق طائرات اليمنية مسئول يمني ينتقد بشدة التعاطي مع قضية محمد قحطان السعودية تتحدث عن خارطة طريق جاهزة للتوقيع بين الأطراف اليمنية.. والحوثي يهاجم الرياض رئيس حزب الإصلاح يهاجم الوفد الحكومي المفاوض في مسقط اختراق أمني خطير يكشف أسرار أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم
أقامت مجالس المقاومة بمديريات، أرحب، همدان، وبني الحارث، اليوم الخميس، ندوة سياسية بمدينة مارب، وبرعاية المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء..
أقيمت الندوة تحت شعار: الجيش والأمن حماة الجمهورية.. والشعب سندا لهم، وذلك ضمن فعاليات إسناد الجيش والأمن والسلطة المحلية
وفي كلمته، رحب عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق، على أهمية الرباط والثبات في المواقع والجبهات، والجهوزية التامة استعدادا لأي طارئ.
وفي الندوة التي شارك فيها عدد كبير من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية والمواطنون من أبناء المديريات الثلاث،ناقش الدكتور عمر ردمان، في ورقته، الواقع السياسي اليمني في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبه استعرض الشيخ بكيل الوشاظة تاريخ ميليشيا الحوثي الحافل بنقض العهود والمواثيق، مؤكدا على أهمية الاستعداد والجهوزية التامة، لأن ميليشيا الحوثي لا يمكن أن تخضع لخيارات اليمنيين سوى بلغة القوة التي تفهمها.