وكيل وزارة الأوقاف :الحوثيون في موقف محرج أمام العالم والحجاج العالقين لذا اضطروا للإفراج عن الطائرات المحتجزة لتحسين صورتهم

الجمعة 05 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اكد مختار الرياش وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الحج والعمرة في الحكومة اليمنية إنه "بعد وساطات وضغوطات، أصبح الحوثيون في موقف محرج أمام العالم والحجاج العالقين وأقاربهم، لذا اضطروا للإفراج عن الطائرات المحتجزة لتحسين صورتهم"، حسب قوله.

وتابع الرباش في تصريحات صحفية لموقع ارم نيوز "أجرينا ترتيباتنا لخدمة الحجاج العالقين، لتقديم خدمات السكن والإعاشة والرعاية الطبية وغيرها، كما سهلنا عودة الحجاج عبر الجو إلى عدن وبراً إلى صنعاء".

واضاف الرباش أنه "تم إبلاغهم بالاستعداد لنقل الحجاج المتبقين في جدة، عبر إحدى الطائرات التابعة للخطوط اليمنية المحتجزة لدى الحوثيين".

وعلى ذات الصعيد قالت مصادر في "هيئة الطيران المدني" في عدن، إنه "سيتم يوم الجمعة الإفراج عن الطائرات الثلاث التي احتجزها الحوثيون خلال نقل الحجاج اليمنيين من السعودية إلى صنعاء".

وأوضحت المصادر أن "طائرتين من الطائرات الثلاث، ستتوجهان إلى مطار عدن الدولي، وستتجه الثالثة إلى مدينة جدة، لجلب الحجاج اليمنيين الذين علقوا في السعودية".

تزامن ذلك مع اصدار قطاع الحج والعمرة بمكتب شؤون حجاج اليمن، الخميس، تعميماً جاء فيه أن مكتب الخطوط الجوية اليمنية في جدة، أبلغهم، بأنه "تمت الموافقة على نقل حجاج صنعاء العالقين، من مطار جدة إلى مطار صنعاء، على دفعتين".

وبحسب التعميم، فإن "الرحلة الأولى ستنطلق عصر اليوم الجمعة، بينما الرحلة الثانية ستكون صباح