اتفاقيات عسكرية بين السعودية وتركيا ستغير معادلات التسليح العسكري في المنطقة في مجالات المسيرات والفضاء

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اتفقت أنقرة والرياض، على أن تعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) مع الشركات الدفاعية التركية، في مشاريع إنتاج مشتركة.
ومن المخطط أن تتعاون السعودية مع شركتي بيرقتار وأسيلسان التركيتين في هذا الإطار.
ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ثلاثة اتفاقيات مختلفة مع الشركات الدفاعية التركية بما يشمل بحث الإمكانات الانتاجية محليا.
وقالت الشركة السعودية في إن سيتم توفير الطاقة الانتاجية لمسيرات بيرقتار التركية داخل المملكة السعودية،وتطوير منتجات لصالح الشركة التركية.
وفي إطار إتفاقية مشابه مع شركة أرسيلسان ستتعاون الشركتان لتطوير تكنولوجيا دفاعية مشتركة داخل المملكة.
ووقعت الشركة السعودية أيضا اتفاقية مبدئية مع شركة الفضاء التركية Fergani، بهدف تطوير تكنولوجيا جديدة ستخدم قطاع الفضاء العالمي.
وتم توقيع الاتفاقيات بمشاركة وزير الدفاع السعودية، خالد بن سلمان آل سعود، الذي زار تركيا مؤخرا، ورئيس الصناعات الدفاعية التركي، خلوق جورجون.
وأعرب جورجون في تغريدة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته لاتفاق الطرفين على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مفيدا أن شركات الدولتين اتخذت خطوة مهمة لتوحيد قواهما عبر هذه التوقيعات.
من جانبه نشر وزير الدفاع السعودي تغريدة عبر حسابه بمنصة اكس أشار خلاله إلى بحثه إمكانات التعاون في إطار رؤية السعودية لعام 2030 مع مدراء الشركات الدفاعية التركية الكبرى.
الجدير بالذكر أن وزير الدفاع السعودي التقى مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الثاني من الشهر الجاري بالقصر الرئاسي التركي، كما أجرى وزير الدفاع السعودي لقاء منفصل مع نظيره التركي، يشار جولر.
وتسارعت وتيرة التعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا والمملكة العربية السعودية عقب إحالة تركيا القضية المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول إلى الجانب السعودي وإغلاقها