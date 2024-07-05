قرار بحظر حركة الدراجات النارية ليلا في هذه المحافظة

الجمعة 05 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أصدرت إدارة شرطة محافظة تعز أمس الخميس قراراً قضى بحظر حركة الدراجات النارية ليلاً .

وجاء في القرار: يمنع المرور بالدراجات النارية في الشوارع بعد الساعة التاسعة مساءء ، حتي الساعة السادسة صباحآ .

وأصدر القرار: التوجيهات إلى كافة الجهات الأمنية المختصة بحجز دراجة كل من يخالف هذا القرار في حوش شرطة السيرة لمدة أسبوع .

والزم القرار عدم خروج الدراجة من الا بعد التأكد من صحة أوراقها ،وعدم التبليغ عنها ، وأبلاغ شرطة المحافظة مسبقآ ، وتعهد مالكها بعدم تكرار المخالفة ، وفي حالة تكرارها تحجز الدراجة لمدة شهر .