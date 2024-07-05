قرار بحظر حركة الدراجات النارية ليلا في هذه المحافظة

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أصدرت إدارة شرطة محافظة تعز أمس الخميس قراراً قضى بحظر حركة الدراجات النارية ليلاً .
وجاء في القرار: يمنع المرور بالدراجات النارية في الشوارع بعد الساعة التاسعة مساءء ، حتي الساعة السادسة صباحآ .
وأصدر القرار: التوجيهات إلى كافة الجهات الأمنية المختصة بحجز دراجة كل من يخالف هذا القرار في حوش شرطة السيرة لمدة أسبوع .
والزم القرار عدم خروج الدراجة من الا بعد التأكد من صحة أوراقها ،وعدم التبليغ عنها ، وأبلاغ شرطة المحافظة مسبقآ ، وتعهد مالكها بعدم تكرار المخالفة ، وفي حالة تكرارها تحجز الدراجة لمدة شهر .