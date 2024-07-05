استئناف الرحلات من والى مطار صنعاء والمقابل الذي تم الاتفاق عليه لإطلاق طائرات اليمنية

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اعلن يوم الخميس استئناف رحلات نقل الحجاج اليمنيين من السعودية إلى مطار صنعاء الدولي بدءًا من اليوم الجمعة اضافة الى استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان من يوم السبت القادم.
ومساء الخميس، أبلغت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة المعترف بها، وكالات الحج، "بأنه تم إبلاغنا من قبل الخطوط اليمنية بجدة بأنه تمت الموافقة على نقل حجاج صنعاء العالقين من مطار جدة إلى مطار صنعاء برحلتين".
وأوضحت أن الرحلة الأولى، جدولت "يوم الجمعة 5 يوليو 2024م، الحضور 01:00 ظهراً والإقلاع الساعة 04:30 عصراً"، فيما جدولت الرحلة الثانية " غد ( يوم السبت) 6 يوليو 2024م، الحضور 04:00 فجراً والإقلاع 08:30 صباحاً".
وكانت تقارير اعلامية اشارت امس الخميس الى توصل وساطة عمانية لاتفاق يقضي بإطلاق الحوثيين الطائرات المختطفة في مطار صنعاء وعددها 4 مقابل معاودة تشغيل خط صنعاء - عمّان.
وقالت " إن الطائرات ستكمل مهمتها في نقل الحجاج العالقين في مكة إلى صنعاء خلال اليومين القادمين.
وكانت مليشيا الحوثي قد احتجزت ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية الأسبوع الماضي بعد شهر من احتجازها طائرة أخرى في مطار صنعاء الدولي.