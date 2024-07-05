رئيس حزب الإصلاح يهاجم الوفد الحكومي المفاوض في مسقط

الجمعة 05 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 392

هاجم رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي، الوفد الحكومي المفاوض في مسقط.

وقال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالله اليدومي، إنه كان يجب أن يكون للشرعية من يمثلها في لقاء مسقط، لتبادل الأسرى والمختطفين، مع مليشيا الحوثي.

ونوه اليدومي، في منشور على منصة (X) مساء الخميس، بتوجيهات مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، في 25 يونيو الماضي، بالتوجيه لفريق التفاوض حول الأسرى والمخفيين قسرياً بالتأكيد عليهم بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح الأخ محمد قحطان أو على الأقل تقدير الكشف عن مصيره.

وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح، أنه بعد هذا التوجيه انعقد في مسقط، لقاء للمليشيا الحوثية تحدثت بلغة واحدة، " مضيفاً "كنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء''.

في سياق متصل قال حزب التجمع اليمني للإصلاح، أن المعلومات المؤكدة لديه، بأن محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للحزب، على قيد الحياة.

وحمل نائب رئيس الدائرة الإعلامية الناطق الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، في منشور له على منصة (X)، مليشيا الحوثي التي تختطف قحطان وتخفيه قسريا منذ عشر سنوات، كامل المسؤولية عن حياته، خاصة بعد التصريحات اللا أخلاقية التي ترددها بعض قيادات المليشيا.

وأكد الناطق باسم الإصلاح، أن الإفراج العاجل محمد قحطان أولوية قصوى.

والأربعاء، قال العديني، إن الخفة واللا أخلاقية التي تتحدث بها المليشيا الحوثية فيما يتعلق ب الافراج عن السياسي والمناضل محمد قحطان لا يشير الى جدية، إنما يعبر عن رغبة ممتدة من مليشيا الحوثي في التلاعب والاستهلاك الكلامي.

وأوضح ناطق الإصلاح، أن الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها المليشيا الحوثية وترديدها يطرح أسئلة حول مسار التفاوض.