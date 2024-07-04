تصريح جديد لوزير الخارجية السعودي بشأن التوقيع على خارطة الطريق اليمنية

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس 4 يوليو, 2024 بإن "خارطة الطريق اليمنية جاهزة وان بلاده مستعدة للعمل وفقا لها".

ونقلت قناة الحدث السعودية عن "بن فرحان" قولة بإن" بلاده تتمنى أن يتم التوقيع على خارطة الطريق اليمنية في أقرب وقت ممكن".

وتابع : نحتاج للانتقال إلى حالة أفضل لأن الأوضاع في اليمن لا تزال صعبة لا سيما على الصعيد الاقتصادي.

واختتم بن فرحان تصريحه بالقول: نعتقد أنه بالتوقيع على خارطة الطريق سيكون بوسعنا المضي قدما ونأمل أن يحدث ذلك عاجلاً وليس آجلاً.