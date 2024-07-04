تحذير عاجل وهام ..الشعور بالتعب في هذا التوقيت إشارة لنقص فيتامين مهم بالجسم

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يجب الحفاظ على توازن مستويات فيتامين B12 بالجسم، عن طريق الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به،
لأن نقصه عن المعدل الطبيعي يسبب بعض الأعراض المزعجة.إعلان وهناك عرض يدل على نقص فيتامين B12 بالجسم يظهر على الإنسان صباحًا، وهو الشعور بالتعب عند الاستيقاظ من النوم، وفقًا لموقع "Times of
أظهرت دراسة تم نشرها في المجلة البريطانية للتمريض أن الشعور بالإرهاق من أكثر أعراض نقص فيتامين B12 التي تم الإبلاغ عنها في استبيان أجراه الباحثون لـ1000 شخص.
ولاحظ باحثو الدراسة أن 96% من المشاركين في استطلاع الرأي يشعرون بإرهاق شديد عند الاستيقاظ من النوم صباحًا بسبب انخفاض فيتامين B12 بالجسم.
وسجل الفريق البحثي أعراضًا أخرى لنقص فيتامين B12، حيث أبلغ 30% من الأشخاص عن المعاناة من فقدان الشعر وتقرحات الفم وعدم وضوح الرؤية، و34% أصيبوا بالتهاب وتورم اللسان.
وبخلاف ما سبق، تشمل أعراض نقص فيتامين B12 "الصداع والدوخة وضيق التنفس وخفقان القلب ومشاكل الجهاز الهضمي وصعوبة التركيز وضيق التنفس وشحوب البشرة.ولتجنب نقص فيتامين B12، من الضروري أن يكون النظام الغذائي اليومي غنيًا بمجموعة من الأطعمة، مثل اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية