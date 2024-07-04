وزارة الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن يحمل الجنسية اليمنية

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الخميس)، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في منطقة عسير، بحق عبدالرحمن أحمد علي الحبجي (يمني الجنسية)؛ لإقدامه على قتل عبدالناصر علي محمد عوض (يمني الجنسية) وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

ووفق البيان، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الخميس بتاريخ 1445/12/28 الموافق 2024/7/4 بمنطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.