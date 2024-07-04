صيدلية متكاملة و كنز رباني .. الطعام يقوي الذاكرة ويغذي المخ ويحسن بنية الدماغ وزارة الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن يحمل الجنسية اليمنية أوروبا تحتضن مؤتمر دولي يسعى لتطوير قدرات خفر السواحل اليمنية قرارات جديدة تخص فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في السعودية عبدالملك الحوثي يعترف ب19 غارة أمريكية وبريطانية لم يقتل او يجرح فيها اي قيادي حوثي وينشر كشفا بالسفن المستهدفة الكشف عن نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب2025 تطور جديد ومفاجئة .. صانع ألعاب فريق مانشستر دي بروين يتوصل لاتفاق مبدئي مع فريق السعودي اليمن تترأس اجتماعا طارئا في الجامعة العربية خرج بعدة قرارات الحكومة تبحث مع مجلس التعاون الخليجي تحديد الإحتياجات التنموية لليمن مواجهتان من العيار الثقيل في كأس أوروبا.. التوقيت
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الخميس)، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في منطقة عسير، بحق عبدالرحمن أحمد علي الحبجي (يمني الجنسية)؛ لإقدامه على قتل عبدالناصر علي محمد عوض (يمني الجنسية) وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
ووفق البيان، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الخميس بتاريخ 1445/12/28 الموافق 2024/7/4 بمنطقة عسير.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.