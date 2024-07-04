قرارات جديدة تخص فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في السعودية

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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تتيح المملكة العربية السعودية العديد من الفرص لجميع الأشخاص المقيمين في السعودية، وذلك ليتم فتح باب العمل أمامهم، حيث قد قامت الحكومة على إتاحة ميزة تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة بشكل دائم، إلى جانب هذا قد قامت بتحديد قائمة تتضمن بعض الشروط والأحكام وأيضا عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتحويل الزيارة إلى إقامة.

فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة

يتساءل بعض الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الفئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة، حيث يرغبون في معرفة هذه الفئات التي تم السماح لها بالقيام بهذه الخدمة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة هذه الخدمة متوفرة للأفراد المستقدمين من الدول التي يحدث بها حروب ومن هذه الدول سوريا وفلسطين.

تتوفر هذه الخدمة أيضا لأغلب الأفراد من دول الخليج. يتم السماح كذلك للأبناء الذين تكون أمهم من أصل سعودي والنشأة، حتى إذا كان الوالد غير سعودي الجنسية.

تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تحدث عملية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية لذلك، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية:

تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة التأشيرات السعودية.

في الخطوة التي تلي ذلك يجب إدخال رقم الإقامة، ويجب أن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول.

لابد من إدخال الرمز المائي الموجود على شاشة الهاتف الخاص بالمستخدم، وذلك لسهولة التحقق.

ثم يتم النقر على زر إرسال طلب جديد للخدمة. بعدها يقوم الشخص المتقدم بالنقر على الطلب الذي يريد إجراء تعديل عليه. وبعد مرور فترة من الوقت سوف يتم الرد على الشخص المستخدم بتحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة.

من الضروري مراعاة هذا عند القيام بتعديل أو إدخال عدد من البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة وسهلة، ونفس الأمر فيما يخص الأوراق والمستندات الرسمية التي يتم تقديمها