أوروبا تحتضن مؤتمر دولي يسعى لتطوير قدرات خفر السواحل اليمنية قرارات جديدة تخص فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في السعودية عبدالملك الحوثي يعترف ب19 غارة أمريكية وبريطانية لم يقتل او يجرح فيها اي قيادي حوثي وينشر كشفا بالسفن المستهدفة الكشف عن نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب2025 تطور جديد ومفاجئة .. صانع ألعاب فريق مانشستر دي بروين يتوصل لاتفاق مبدئي مع فريق السعودي اليمن تترأس اجتماعا طارئا في الجامعة العربية خرج بعدة قرارات الحكومة تبحث مع مجلس التعاون الخليجي تحديد الإحتياجات التنموية لليمن مواجهتان من العيار الثقيل في كأس أوروبا.. التوقيت عدن.. لجنة حكومية تعلن فتح باب القبول للراغبين في الترشح لعضويتها انهيار مخيف متواصل يضرب العملة اليمنية.. اليكم أسعار الصرف هذه اللحظة في عدن وصنعاء
تتيح المملكة العربية السعودية العديد من الفرص لجميع الأشخاص المقيمين في السعودية، وذلك ليتم فتح باب العمل أمامهم، حيث قد قامت الحكومة على إتاحة ميزة تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة بشكل دائم، إلى جانب هذا قد قامت بتحديد قائمة تتضمن بعض الشروط والأحكام وأيضا عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتحويل الزيارة إلى إقامة.
فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة
يتساءل بعض الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الفئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة، حيث يرغبون في معرفة هذه الفئات التي تم السماح لها بالقيام بهذه الخدمة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:
فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة هذه الخدمة متوفرة للأفراد المستقدمين من الدول التي يحدث بها حروب ومن هذه الدول سوريا وفلسطين.
تتوفر هذه الخدمة أيضا لأغلب الأفراد من دول الخليج. يتم السماح كذلك للأبناء الذين تكون أمهم من أصل سعودي والنشأة، حتى إذا كان الوالد غير سعودي الجنسية.
تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تحدث عملية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية لذلك، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية:
تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة التأشيرات السعودية.
في الخطوة التي تلي ذلك يجب إدخال رقم الإقامة، ويجب أن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول.
لابد من إدخال الرمز المائي الموجود على شاشة الهاتف الخاص بالمستخدم، وذلك لسهولة التحقق.
ثم يتم النقر على زر إرسال طلب جديد للخدمة. بعدها يقوم الشخص المتقدم بالنقر على الطلب الذي يريد إجراء تعديل عليه. وبعد مرور فترة من الوقت سوف يتم الرد على الشخص المستخدم بتحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة.
من الضروري مراعاة هذا عند القيام بتعديل أو إدخال عدد من البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة وسهلة، ونفس الأمر فيما يخص الأوراق والمستندات الرسمية التي يتم تقديمها