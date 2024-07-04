عبدالملك الحوثي يعترف ب19 غارة أمريكية وبريطانية لم يقتل او يجرح فيها اي قيادي حوثي وينشر كشفا بالسفن المستهدفة

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اعترف اليوم الخميس زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي بتعرض مناطق سيطرتهم الى 19غارة أمريكية وبريطانية

وحسب رصد الاعلام الحوثي فان تلك الضربات لم توقع اي قيادي حوثي ولم تستهدف اي مواقع حساسة للمليشيات الحوثية.

كما أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية باليمن اليوم الخميس، استهداف 162 سفينة منذ بدء عملياتها في نوفمبر الماضي.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إن "عمليات الإسناد لغزة هذا الأسبوع لجبهة اليمن بلغت 12 عملية في إطار المرحلة الرابعة من التصعيد".

وأضاف أن "عملياتنا خلال الأسبوع الماضي نفذت بـ 20 صاروخا باليستيا ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق على طول مسرح العمليات البحرية".

وأردف "استهدفنا هذا الأسبوع 6 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بداية عمليات الإسناد لغزة 162 سفينة"" غالبيتها لا علاقه لها بامريكا وإسرائيل"

وأضاف" الأمريكي يسعى لإقناع بعض الدول ومنها عربية ومجاورة بفتح مجالها لتنفيذ غارات معادية ضد بلدنا ".

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط ، تحت مسمى تصرة غزة