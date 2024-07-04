الكشف عن نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا المغرب2025

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أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025 توتال إنيرجيز" التي جرى سحبها اليوم الخميس في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، عن مجموعة قةيى لمنتخب مصر. المغرب 2025.. نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا وجرت القرعة بمشاركة 48 منتخبا يتنافسون على 24 بطاقة مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، في المغرب.
وتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 205، في المغرب، على 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، الذي ضمن تأهله إلى النهائيات باعتباره البلد المضيف.
وأسفرت القرعة عن مجموعة قوية بالنسبة للمنتخب المصري، والتي تضم كل من الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.
وفيما يلي نتائج قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "المغرب 2025 توتال إنيرجيز":
المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - غامبيا المجموعة الثانية: المغرب - الغابون - جمهورية إفريقيا الوسطى - ليسوتو
المجموعة الثالثة: مصر - الرأس الأخضر - موريتانيا - بوتسوانا
المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا
المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توغو - ليبيريا
المجموعة السادسة: غانا - أنغولا - السودان - النيجر المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد
المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا
المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إسواتيني
المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي المجموعة الحادية عشرة: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان
المجموعة الثانية عشرة: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي – بوروندي.
المغرب والجزائر ومصر في مستوى واحد.. التصنيف الرسمي لمنتخبات إفريقيا قبل القرعة (فيديو) وتنطلق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2025 في المغرب، في شهر سبتمبر المقبل، وسيتأهل على إثرها 23 منتخبا للنهائيات القارية إضافة لمنتخب المغرب، البلد المضيف