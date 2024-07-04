تطور جديد ومفاجئة .. صانع ألعاب فريق مانشستر دي بروين يتوصل لاتفاق مبدئي مع فريق السعودي

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وينتهي عقد كيفن دي بروين (33 عاما) مع مانشستر سيتي في 2025، علما بأن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، شارك في 26 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 18 هدفا.
وعلى مدار الفترة الماضية كان دي بروين هدفا لأندية الدوري السعودي، فيما بدا الاتحاد أكثر اهتماما بالتعاقد مع صانع الألعاب المميز هذا الصيف.
وبحسب ما أشار إليه الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المختص بأخبار الانتقالات فإن هناك اتفاق شفهي تم بين الطرفين من خلال المفاوضات التي جرت مؤخرا.
وأضاف رودي غاليتي عبر حسابه على موقع "إكس" أن هناك وفد من صندوق الاستثمارات السعودي، وبعض ممثلي نادي الاتحاد تحدثوا إلى دي بروين، ليبدي اللاعب موافقة مبدئية على الصفقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمر بات مرهونا بموافقة إدارة فريق مانشستر سيتي، حيث أن النادي الإنجليزي منفتح على فكرة رحيل اللاعب هذا الصيف