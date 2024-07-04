الحكومة تبحث مع مجلس التعاون الخليجي تحديد الإحتياجات التنموية لليمن

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ثمنت الحكومة اليمنية، مواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه اليمن ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي، وتقديم التدخلات التنموية والإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، اليوم الخميس، مع رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن، سرحان المنيخر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، مستوى العلاقات الثنائية بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، واهمية تفعيل انعقاد اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وفق وكالة سبأ.