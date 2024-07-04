آخر الاخبار

الحكومة تبحث مع مجلس التعاون الخليجي تحديد الإحتياجات التنموية لليمن مواجهتان من العيار الثقيل في كأس أوروبا.. التوقيت عدن.. لجنة حكومية تعلن فتح باب القبول للراغبين في الترشح لعضويتها انهيار مخيف متواصل يضرب العملة اليمنية.. اليكم أسعار الصرف هذه اللحظة في عدن وصنعاء دولة قطر تزف خبرا سارا لليمنيين المقيمين على أراضيها ''وثيقة'' طارق صالح يدش مشروع ضمن المرحلة الثانية من كسر الحصار الحوثي على تعز.. تفاصيل بريطانيا مجزرة انتخابية تلحق بالمحافظين الحزب الحاكم لغزه حير ودمر قدرات إسرائيل.. و3 أشخاص يعرفون مكان السنوار فقط انفراجة جديدة بشأن حرب غزة.. التفاصيل الكامل بعد رد حماس والمرحلة المقبلة تطورات جديدة وغير مسبوقة وقد يكون نهاية لإعلان الحرب في اليمن.. وتقدم في مشاورات مسقط واتفاق على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً

مواجهتان من العيار الثقيل في كأس أوروبا.. التوقيت

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 156

يلتقي، غداً الجمعة، ضمن الدور ربع نهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حالياً في المانيا، المنتخب الالماني امام نظيره الاسباني، والمنتخب البرتغالي امام نظيره الفرنسي.

وتأهلت المنتخبات الاربعة الى الدور ربع نهائي بعد فوز اسبانيا على نظيره الجورجي باربعة اهداف مقابل هدف، وفوز المنتخب الالماني على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف، وفوز المنتخب البرتغالي على نظيره السلوفيني بركلات الترجيح بثلاثة اهداف، وفوز المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي بهدف دون رد.

- مباراة المانيا واسبانيا الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة

-مباراة فرنسا والبرتغال الساعة العاشرة مساءا

إقراء أيضاً
توقيت مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا
بعد تعرضه لإصابه.. هل يعود ميسي مع الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا؟
رونالدو يكشف سبب بكائه ويصدم جماهير البرتغال بقرار نهائي
المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024
جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي يورو 2024.. القنوات الناقلة
رسميا.. سامر فضل مدربا لمنتخب الناشئين والنونو مساعدا والنزيلي مدربا للياقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول