مواجهتان من العيار الثقيل في كأس أوروبا.. التوقيت

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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يلتقي، غداً الجمعة، ضمن الدور ربع نهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) المقامة حالياً في المانيا، المنتخب الالماني امام نظيره الاسباني، والمنتخب البرتغالي امام نظيره الفرنسي.

وتأهلت المنتخبات الاربعة الى الدور ربع نهائي بعد فوز اسبانيا على نظيره الجورجي باربعة اهداف مقابل هدف، وفوز المنتخب الالماني على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف، وفوز المنتخب البرتغالي على نظيره السلوفيني بركلات الترجيح بثلاثة اهداف، وفوز المنتخب الفرنسي على نظيره البلجيكي بهدف دون رد.

- مباراة المانيا واسبانيا الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة

-مباراة فرنسا والبرتغال الساعة العاشرة مساءا