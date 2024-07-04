عدن.. لجنة حكومية تعلن فتح باب القبول للراغبين في الترشح لعضويتها

الخميس 04 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت اللجنة الفنية للجنة الوزارية لتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالعاصمة الموقتة عدن، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول للتنافس على عضوية اللجنة العليا للمناقصات.

واهابت اللجنة بالراغبين دخول المنافسة التقدم بطلباتهم وفقاً للشروط التي تضمنتها اللجنة.

واوضح بيان صادر عن اللجنة الفنية للجنة الوزارية لتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، بان هذه الخطوة تاتي في إطار برنامج مسار الإصلاحات الحكومية وإلتزاماً بمبدأي الشفافية والنزاهة وعملاً بأهداف وأولويات البرنامج العام للحكومة في ترسيخ النهج المؤسسي وتنفيذاً لأحكام المادة "56" من القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والمادة "47" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وعلى أمر مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.