انهيار مخيف متواصل يضرب العملة اليمنية.. اليكم أسعار الصرف هذه اللحظة في عدن وصنعاء

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أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني،اليوم الخميس..
عدن:
الريال السعودي: شراء: 483 بيع: 485
الدولار الأميركي: شراء: 1845 بيع: 1855
صنعاء:
الريال السعودي: شراء: 140.1 بيع: 141
الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع: 539